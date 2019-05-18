Переход французского форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в «Барселону» может сорваться.

По информации Sport.es, против трансфера высказались футболисты каталонского клуба. Капитан «Барсы» Лионель Месси опроверг публикации медиа о том, что созванивался с Гризманном по поводу перехода. Игроки «Барселоны» считают, что Гризманн – не то подкрепление, которое нужно команде.

Ранее 28-летний Гризманн официально объявил об уходе из «Атлетико». На чемпиона мира 2018 года также претендует французский «ПСЖ», «Сити» в гонке не участвует.

Гризманн провел в «Атлетико» пять лет.

С мадридским клубом он выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

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