2 точных выстрела игроков «Бетиса», которые не позволили «Реалу» завершить сезон как следует
Последние пропущенные Наваса в мадридском клубе.
«Реал» проиграл заключительный матч чемпионата Испании-2018/19 против «Бетиса», не забив ни одного мяча.
Лорен Морон открыл счет на 61-й минуте: он рвался к воротам и получил пас от Гуардадо, а потом расстрелял Кейлора Наваса с пяти метров.
На 75-й команда Зидана получила второй. Фирпо классно прошел вдоль лицевой линии и отдал назад на Хесе, а тот вонзил мяч под перекладину примерно с двух метров.
- «Реал» закончил сезон на третьем месте с 18-очковым отставанием от «Барселоны».
- Мадридцы вылетели из Лиги чемпионов в 1/8 финала.
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