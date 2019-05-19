«Реал» проиграл заключительный матч чемпионата Испании-2018/19 против «Бетиса», не забив ни одного мяча.

Лорен Морон открыл счет на 61-й минуте: он рвался к воротам и получил пас от Гуардадо, а потом расстрелял Кейлора Наваса с пяти метров.

На 75-й команда Зидана получила второй. Фирпо классно прошел вдоль лицевой линии и отдал назад на Хесе, а тот вонзил мяч под перекладину примерно с двух метров.

«Реал» закончил сезон на третьем месте с 18-очковым отставанием от «Барселоны».

Мадридцы вылетели из Лиги чемпионов в 1/8 финала.

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