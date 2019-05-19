Поражение от «Бетиса» в последнем туре Ла Лиги – логичный конец провального для «Реала» сезона. Матч подсветил недостатки, от которых «Мадрид» страдал весь год: отсутствие организованности и лидеров, зависимость от индивидуальных скиллов, провальные замены. Но если осенью тусклую игру объясняли уходом Роналду и плохой формой Бэйла, то во второй части сезона такие аргументы уже не работали.

Бэйл действительно не потянул статус главной звезды «Реала» после трансфера Криштиану, но даже без валлийца стиль игры «бланкос» оставался таким же пассивным и невыразительным, как с ним. Зимой в Мадриде началась настоящая кампания против Гарета: Куртуа рассказал, как Бэйл избегает командных посиделок, а Марсело напомнил, что за шесть лет в Мадриде тот так и не выучил испанский.

Такие претензии имели бы смысл, если бы другие опытные игроки «Реала» сохранили прежний уровень, но Марсело, Кроос и Модрич провели сезон слабее Бэйла. Покупка Куртуа не усилила вратарскую позицию и нервировала Наваса. Глупо указывать на конкретных виновников такого слабого перфоманса: в клубе плохо подготовились к уходу важнейшего игрока, не просчитали проблемы и усугубили кризис тренерскими перестановками.

Перес предложил Солари контракт на два года после пары выигранных матчей – Фло не представлял, что делать, и надеялся, что Сантьяго повторит путь Зидана. Этого не произошло, и президент экстренно вернул оригинального Зизу. Постоянное обращение к прошлому показало, что руководство «Реала» признает ошибки, но не знает, как их исправить и просто хочет сделать все как раньше.

Зинедин Зидан и Флорентино ПересGetty Images

Камбэк Зидана стал огромным имиджевым успехом: игроки и болельщики снова поверили в сказку, француз источал уверенность и напоминал о недавних победах. Но ситуация на поле не изменилась, и к концу сезона это поняли даже страстные фанаты Зинедина. Они считали, что у старого коуча есть какое-то секретное знание, но оказалось, что тот повторяет путь предшественников.

Можно возразить, что после возвращения Зидана у «Реала» уже не было мотивации: команда вылетела из ЛЧ и лишилась шансов на чемпионство. Но на самом деле это лишь подчеркивает безыдейность Зизу: он не преобразил игру команды даже в ситуации, когда на нее ничто не давило и официальные матчи значили не больше товарняков.

Зидан, как и весь «Реал», слишком зациклился на прошлом, чтобы как-то разнообразить тактику за весеннюю часть сезона. Главным приемом в нападении остались навесы, Бензема все так же стягивал защитников и промахивался из идеальных позиций, а Марсело не отрабатывал у своих ворот. Бразилец и раньше не был образцом надежности, но хотя бы искупал индивидуальные ошибки изобретательностью в атаке.

Самое яркое свидетельство проблем «Реала»: когда стало понятно, что команде недостает исполнителя в атаке, тренеры безответственно взвалили голеадорскую обязанность на 18-летнего Винисиуса. Талантливый бразилец оказался главной надеждой уставшей команды, которая не привыкла к поражениям и паниковала.

Боссы форсировали взросление Винисиуса, хотя очевидно, что вундеркинд не готов к роли нового Криштиану. Из-за этого «Мадрид» выглядит в атаке еще нервознее: если не проходили навесы Марсело или финты Жуниора, «бланкос» бились в стену из защитников, а затем пропускали результативный контрвыпад, как с «Бетисом».

После унижений от испанских андердогов и дерзкого «Аякса» «Реал» потерял уверенность, благодаря которой выиграл чемпионат Испании и три Лиги чемпионов. Раньше именно менталитет был сильнейшим качеством мадридцев – они психологически ломали соперника еще до выхода на поле. Им не нужно было ничего выдающегося: защитники так тряслись от вида бойцов Зидана, что ошибались и дарили голы.

Но к концу сезона-2018/19 другие команды увидели, насколько уязвим «Реал»: у него нет галактической звезды, как у «Барселоны» и «Ювентуса», или гениального тактика-тренера, как у «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Бесконечные тренерские назначения лишь сильнее размыли идентичность клуба. В последнем матче сезона команда предстала странным сочетанием испуганной молодежи и уставших ветеранов. Без бешеной самоуверенности у этого состава не осталось ничего особенного.

«Реал» пытался проскочить этап перестройки, купив несколько юниоров и назначив Лопетеги, а вместо этого попал в серьезный кризис. Трансфер Куртуа и молчаливое поощрение травли Бэйла добили «Мадрид» изнутри. Перес или Зидан могли реабилитировать Гарета и поддержать его – тогда мадридцы хотя бы вернули себе достоинство. Но этого не произошло, и клуб потерял единство, которое раньше делало его сильнее.

«Реал Мадрид» – «Реал Бетис» – 0:2

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