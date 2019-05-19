5 февраля Виктория Лопырева родила первенца. Малыша назвали Марк Лионель. Конечно же, у мальчика уже есть джерси «Барселоны». А у его мамы – потрясные кадры в купальниках.

Лопырева в 2003 году стала обладательницей титула «Мисс Россия».

Лионель Месси – любимый футболист 35-летней фотомодели.

Виктория была послом на ЧМ-2018.

Лопырева сделала ЧМ-2018 еще прекраснее. Теперь она отдыхает от футбола и возбуждает инстаграм

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