Лопырева выложила фото с сыном Лео в футболке Месси. И еще несколько ослепительных кадров
Виктория прекрасна.
5 февраля Виктория Лопырева родила первенца. Малыша назвали Марк Лионель. Конечно же, у мальчика уже есть джерси «Барселоны». А у его мамы – потрясные кадры в купальниках.
- Лопырева в 2003 году стала обладательницей титула «Мисс Россия».
- Лионель Месси – любимый футболист 35-летней фотомодели.
- Виктория была послом на ЧМ-2018.
Лопырева сделала ЧМ-2018 еще прекраснее. Теперь она отдыхает от футбола и возбуждает инстаграм
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