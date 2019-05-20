Как сделать «Барсу» снова великой? Представь, что ты Бартомеу, и реши все проблемы

«Сине-гранатовые» провалили очередной сезон. Это звучит странно, но любой результат кроме победы в ЛЧ воспринимается именно так. Да, за каталонцами осталась Примера, возможно, будет Кубок, но впечатление от сезона опять испортил один матч в главном евротурнире.

В прошлом году «блауграну» оскорбили итальянцы, в этот – англичане, но легче не стало. «Барсе» срочно нужно возвращать позиции в ЛЧ, и ты можешь ей помочь.

Помоги и другим клубам, если хочешь:

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