Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл резко отреагировал на очередной невыход на поле в матче чемпионата Испании против «Бетиса» (0:2).

«У меня осталось три года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушел, им нужно заплатить 17 миллионов евро чистыми за каждый сезон. Иначе я останусь. И если мне придется играть в гольф, я буду играть в него», – передает слова Бэйла из раздевалки после игры Radioestadio.

По окончании матча с «Бетисом» валлиец сразу ушел в раздевалку, не поблагодарив болельщиков вместе с партнерами по команде после заключительного домашнего матча сезона.

Последний раз Бэйл выходил на поле 29 апреля.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан несколько раз заявлял, что не видит Гарета в команде.

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