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«Пусть дадут мне 51 млн или я останусь и буду играть в гольф». Бэйл высказался партнерам
Валлиец перешел на неприкрытый шантаж.
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл резко отреагировал на очередной невыход на поле в матче чемпионата Испании против «Бетиса» (0:2).
«У меня осталось три года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушел, им нужно заплатить 17 миллионов евро чистыми за каждый сезон. Иначе я останусь. И если мне придется играть в гольф, я буду играть в него», – передает слова Бэйла из раздевалки после игры Radioestadio.
По окончании матча с «Бетисом» валлиец сразу ушел в раздевалку, не поблагодарив болельщиков вместе с партнерами по команде после заключительного домашнего матча сезона.
- Последний раз Бэйл выходил на поле 29 апреля.
- Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан несколько раз заявлял, что не видит Гарета в команде.
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