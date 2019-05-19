Полузащитник «Эйбара» Пабло де Бласис сравнял счет в матче чемпионата Испании против «Барселоны» перед самым перерывом.

Вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен вышел из ворот, прерывая выход на один, но подхвативший отскок после выноса немца Де Бласис перекинул мяч через голкипера в ворота.

После сверхрезультативного первого тайма команды больше голов не забили – 2:2.

«Барса» второй год подряд закончила сезон на первом месте, «Эйбар» стал 12-м.

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