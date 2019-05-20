После второго подряд стыдного вылета из Лиги чемпионов поползли слухи об увольнении Эрнесто Вальверде. Настроенные против тренера фанаты вспомнили не только Рим и Ливерпуль, но и непривычную для «Барсы» тактику, странные трансферы, ошибки с составом.

«Барселона» должна снова доминировать, – уколол стиль Вальверде Хави. – Именно так она выиграла первую Лигу чемпионов. Не думаю, что сейчас у них получается доминировать в матчах». «Барса» Вальверде действительно меньше предшественниц напоминает легендарные команды Кройфа, Ван Гала и Гвардиолы, по которым теперь оценивают каждого коуча «сине-гранатовых».

В отличие от великих гиков, Эрнесто меньше полагается на владение мячом и не вбивает в игроков философию построения атаки от вратаря. При нем Тер Штеген часто выбивает на Боатенга, которого вообще не ждали в «Барсе», а Альба, Суарес и Месси втроем убегают в контратаки, пока соперники толпятся у штрафной каталонцев.

Тер Штеген, «Барселона»Getty Images

До Вальверде не имело смысла спрашивать, у кого преимущество по владению в матчах «Барсы» – мужчины в сине-гранатовом душили соперников усыпляющим коротким перепасом и изящными закидушками. Теперь «Барса» иногда уступает по этому показателю – она прессингует намного пассивнее и атакует значительно прагматичнее предыдущих версий.

Все эти претензии накопились у болельщиков и экспертов за два сезона, а катастрофа на «Энфилде» стала поводом сформулировать их в конкретный тезис: с Вальверде пора прощаться. Медиа собрали возможные варианты на позицию баска (Хави, Куман, Тен Хаг) с упором на верность принципам Кройфа. Фанаты скулили от горечи и вспоминали слова Эрнесто, что провал против «Ромы» не должен повториться.

Но если отвлечься от эмоций и пафоса разговоров о пути «Барселоны», увольнение Вальверде – не очевидное и не самое логичное решение. Два сезона Эрнесто в Каталонии нельзя назвать провалом: его команда идет на второй дубль подряд и вернула доминирование в Ла Лиге, а успехи в чемпионате перевешивают еврокубковые позоры. Хотя стиль «Барсы» отличался от идеала, по ходу сезона ее положение фаворита в Испании не вызывало сомнений.

Вальверде придал «Барсе» спокойствие и безжалостность, которые не оставили шансов «Реалу», «Атлетико» и «Валенсии». Такое достижение больше говорит об уровне команды, чем аномальные разгромы, к которым привели отдельные эпизоды. Сенсации в ЛЧ шокируют болельщиков больше, чем рутинные победы в Примере, но в еврокубке успех часто зависит от случайности. «Мадрид» пришел к трем подряд Кубкам чемпионов благодаря неочевидным решениям судей, ошибкам вратарей «Ливерпуля» и «Баварии» и вспышкам гениальности от Роналду, Бэйла и Марсело.

Победа в ЛЧ гарантирует место в истории, но в плей-офф не всегда побеждает сильнейший: тяжело доказать превосходство в турнире, где команда любого уровня может выдать лучший матч сезона и героически выстоять. Во многом поэтому поражения «Барсы» от «Ромы» и «Ливерпуля» – уникальные камбэки, а не закономерности. На результат этих противостояний повлияли конкретные эпизоды, которые не доказали несоответствие Вальверде уровню топ-клуба.

Во-первых, игроки виноваты в этих провалах больше тренера. Они поверили в итоговый успех после первых матчей и не включились в нужный момент, когда соперник увидел возможность для штурма. «Барса» играла в ответке против «Ливерпуля» так же, как в первом матче против «МЮ», хотя ситуации и ставки в этих играх максимально отличались. На «Олд Траффорд» каталонцы встретились с вялыми «дьяволами» и имели право на ошибку – у них оставалась ответка на «Камп Ноу». На «Энфилде» решался конкретный вопрос о выходе в финал, но игроки выглядели так, будто началось предсезонное турне.

Луис Суарес, «Ливерпуль» – «Барселона»Getty Images

Во-вторых, «Барсу» подвел проснувшийся менталитет, по которому ностальгируют болельщики. Несмотря на слабый настрой, команда Вальверде уже в первом тайме создала несколько моментов и упустила их – игроки до бесконечности пасовали в чужой штрафной и издевались над защитниками, чтобы занести мяч в пустые ворота. Этого не случилось – каталонцы лишились гостевого гола, который точно нокаутировал бы «Ливерпуль».

На провал также повлиял эпизод из первого матча, когда в добавленное время Месси покатил на Дембеле, хотя мог бить сам, а Усман неловко ковырнул мяч из идеальной позиции. Тогда момент восприняли спокойно – «Барса» уже вела 3:0. В итоге расслабленность привела ее ко второму глобальному унижению за два сезона. Вальверде никак не мог повлиять на удар Дембеле: либой нападающий обязан забивать из таких позиций, поэтому глупо обвинять тренера. Если бы тот мяч оказался в сетке, сейчас Эрнесто носили бы на руках.

Еще один аргумент против тренера, кроме громких вылетов из ЛЧ, – он слишком надеется на Месси и не имеет запасного плана, когда магия Лео исчезает. Но проблема зависимости от аргентинца существовала и раньше. Разница в том, что у Гвардиолы, кроме Лео, играли великие Хави и Иньеста, а при Энрике защитников на равных с гением унижали Суарес и Неймар.

Вальверде достались обноски того величия: Неймар ушел, а Суарес при всех достоинствах превратился в идеальное дополнение к Месси. Пришлось перестраивать и дополнять команду. Трансферы выглядели логично, но не оправдались. Это тоже подвело Эрнесто: Дембеле травмируется чаще, чем играет, Коутиньо не раскрылся как наследник Иньесты, а Видаль, Паулиньо и Боатенг – не те люди, которые радикально меняют стиль команды. Из-за этих проблем влияние Месси на игру «Барсы» действительно достигло пика, но это закономерный результат развития клуба последних лет, а не индивидуальный просчет Вальверде.

Тренер «Барселоны» – постоянный заложник лучшего футболиста современности. Любая альтернатива Месси и его чудесам выглядит дауншифтингом, и глупо требовать от Вальверде равного по силе плана B, при котором другие игроки делали бы то, что под силу лишь Лео. Даже если Эрнесто уйдет, мастерство аргентинца ляжет мощным грузом на любого, кто займет должность.

Эрнесто ВальвердеGetty Images

«Вальверде – тренер, которого мы хотим (видеть во главе «Барсы»), – президент «сине-гранатовых» Хосеп Бартомеу резко опроверг слухи об увольнении баска. – Мы на полпути к реализации масштабного проекта. У него есть контракт, и мы им довольны. Это был чудесный сезон, теперь игроки должны восстановиться после ужасного разочарования». «Барсе» повезло – главный человек в клубе рассуждает о работе тренера адекватнее некоторых болельщиков.

Легко обвинить Эрнесто в том, что его «Барса» не так хороша, как при Гвардиоле. Но та команда была уникальна, а Вальверде справляется с трудностями, обновляет состав и параллельно завоевывает титулы. Процесс формирования «Барселоны» следующего поколения тормозят травмы и локальные неудачи, но клуб не стоит на месте. Именно благодаря тренеру на «Камп Ноу» воспринимают победу в чемпионате как должное и страдают без Кубка чемпионов.

Гвардиола и его последователи имели возможность продолжать линию Кройфа благодаря уникальному поколению игроков и сногсшибательному эффекту от доминирования. Вальверде – первый за 10 лет тренер «сине-гранатовых», которому пришлось перестроить команду и пойти на радикальные изменения. Проваленный матч на «Энфилде» не поставил крест на этой «Барселоне», а лишь показал, насколько трудную задачу решает Эрнесто.

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