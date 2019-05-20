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Кроос продлил контракт с «Реалом» до 2023 года
29-летний немец сохранил прописку на «Сантьяго Бернабеу».
Мадридский «Реал» продлил контракт с немецким полузащитником Тони Кроосом до 30 июня 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте «галактикос».
Кроос выступает за «Реал» с 2014-го. В нынешнем сезоне Тони провел в составе «сливочных» 43 матча, забил один мяч и отдал шесть ассистов.
- «Реал» финишировал в чемпионате Испании-2018/19 на третьей строчке.
- По ходу сезона мадридский клуб дважды менял главного тренера: на место Хулена Лопетеги пришел Сантьяго Солари, а на место Солари – Зинедин Зидан.
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