Мадридский «Реал» продлил контракт с немецким полузащитником Тони Кроосом до 30 июня 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте «галактикос».

Кроос выступает за «Реал» с 2014-го. В нынешнем сезоне Тони провел в составе «сливочных» 43 матча, забил один мяч и отдал шесть ассистов.

«Реал» финишировал в чемпионате Испании-2018/19 на третьей строчке.

По ходу сезона мадридский клуб дважды менял главного тренера: на место Хулена Лопетеги пришел Сантьяго Солари, а на место Солари – Зинедин Зидан.

«Пусть дадут мне 51 млн или я останусь и буду играть в гольф». Бэйл высказался партнерам

Качай приложение Eurosport для iOS или Android