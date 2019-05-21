Getty Images

Мбаппе: «Месси – фаворит в борьбе за «Золотой мяч». Вылет из ЛЧ ничего не меняет»

Мбаппе: «Месси – фаворит в борьбе за «Золотой мяч». Вылет из ЛЧ ничего не меняет»
Eurosport

16 мин. назад

Есть большая вероятность, что к концу года Лео снова обгонит Криша по индивидуальным наградам.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает плеймейкера «Барселоны» Лионеля Месси фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»-2019.

«Месси – фаворит на то, чтобы получить «Золотой мяч». Вылет из Лиги чемпионов ничего не меняет, Лео – номер один во всем», – приводит слова Мбаппе Goal.

  • «Барселона», за которую выступает Месси, вылетела в 1/2 финала Лиги чемпионов от «Ливерпуля».
  • В первом матче «сине-гранатовые» победили со счетом 3:0, но в ответном уступили 0:4.

Моуринью: «Сомневаюсь, что в этом году Месси заслужил «Золотой мяч». Он провалился в ЛЧ»

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте