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Мбаппе: «Месси – фаворит в борьбе за «Золотой мяч». Вылет из ЛЧ ничего не меняет»
Есть большая вероятность, что к концу года Лео снова обгонит Криша по индивидуальным наградам.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает плеймейкера «Барселоны» Лионеля Месси фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»-2019.
«Месси – фаворит на то, чтобы получить «Золотой мяч». Вылет из Лиги чемпионов ничего не меняет, Лео – номер один во всем», – приводит слова Мбаппе Goal.
- «Барселона», за которую выступает Месси, вылетела в 1/2 финала Лиги чемпионов от «Ливерпуля».
- В первом матче «сине-гранатовые» победили со счетом 3:0, но в ответном уступили 0:4.
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