Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает плеймейкера «Барселоны» Лионеля Месси фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»-2019.

«Месси – фаворит на то, чтобы получить «Золотой мяч». Вылет из Лиги чемпионов ничего не меняет, Лео – номер один во всем», – приводит слова Мбаппе Goal.

«Барселона», за которую выступает Месси, вылетела в 1/2 финала Лиги чемпионов от «Ливерпуля».

В первом матче «сине-гранатовые» победили со счетом 3:0, но в ответном уступили 0:4.

Моуринью: «Сомневаюсь, что в этом году Месси заслужил «Золотой мяч». Он провалился в ЛЧ»

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