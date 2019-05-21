Eurosport
Звезда инстаграма из Колумбии вскружила голову Видалю. В вопросах фитнеса ей нет равных
Эффектная парочка.
Соня Исаза – модель, звезда фитнесса из Колумбии и исключительно спортивная леди. Такого количества фоток и видео из спортивного зала трудно найти еще где-либо.
Неудивительно, что Соня покорила сердце спортсмена – футболиста «Барселоны» и сборной Чили Артуро Видаля. Лучше Видалю не обижать эту Соню – она еще и кикбоксингом занимается.
- В дебютном сезоне в Испании Артуро провел 52 матча за «Барселону», забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.
- У Видаля 26 голов в 107 матчах за сборную Чили.
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