Соня Исаза – модель, звезда фитнесса из Колумбии и исключительно спортивная леди. Такого количества фоток и видео из спортивного зала трудно найти еще где-либо.

Неудивительно, что Соня покорила сердце спортсмена – футболиста «Барселоны» и сборной Чили Артуро Видаля. Лучше Видалю не обижать эту Соню – она еще и кикбоксингом занимается.

В дебютном сезоне в Испании Артуро провел 52 матча за «Барселону», забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.

У Видаля 26 голов в 107 матчах за сборную Чили.

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