Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави считает, что Лионель Месси сможет играть на высоком уровне в течение трех-четырех следующих сезонов.

«Месси пока не закончил. Мы всегда говорим об эпохе после Месси, но у него остались еще три или четыре года выступлений на высоком уровне. Он следит за собой, он очень профессионален и силен. Если говорить о психологии – он зверь. Он номер один во всем», – цитирует 39-летнего Хави Sport.es.

Вчера, 20 мая, Хави сыграл последний матч в карьере: его «Аль-Садд» проиграл иранскому «Персеполису» (0:2).

Большую часть карьеры Хави провел в «Барселоне» – с 1998-го по 2015 год.

«Цель – вернуться в «Барсу». Хави сыграл последний матч в карьере

Качай приложение Eurosport для iOS или Android