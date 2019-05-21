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Гризманн дал интервью о гомофобии в футболе и попал на обложку ЛГБТ-журнала

Гризманн дал интервью о гомофобии в футболе и попал на обложку ЛГБТ-журнала
Eurosport

24 мин. назад

Прочитаем уже завтра.

Чемпион мира в составе сборной Франции Антуан Гризманн попал на обложку ежемесячного ЛГБТ-журнала Têtu.

Интервью с 28-летним футболистом выйдет под заголовком «Гомофобия в футболе – хватит!» Завтра, 22 мая, номер потупит в продажу.

  • Гризманн объявил об уходе из «Атлетико», за него борются «Барселона» и «ПСЖ».
  • Журнал Têtu рассчитан на ЛГБТ-аудиторию и занимает ведущие позиции на рынке печатных ЛГБТ-медиа во Франции.

Гризманн: «Буду гордиться одноклубником, если он признается в гомосексуализме»

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