Гризманн дал интервью о гомофобии в футболе и попал на обложку ЛГБТ-журнала
Прочитаем уже завтра.
Чемпион мира в составе сборной Франции Антуан Гризманн попал на обложку ежемесячного ЛГБТ-журнала Têtu.
Интервью с 28-летним футболистом выйдет под заголовком «Гомофобия в футболе – хватит!» Завтра, 22 мая, номер потупит в продажу.
- Гризманн объявил об уходе из «Атлетико», за него борются «Барселона» и «ПСЖ».
- Журнал Têtu рассчитан на ЛГБТ-аудиторию и занимает ведущие позиции на рынке печатных ЛГБТ-медиа во Франции.
Гризманн: «Буду гордиться одноклубником, если он признается в гомосексуализме»
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