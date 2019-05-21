Защитник «Реала» Рафаэль Варан объявил, что остается в мадридском клубе на сезон-2019/20.

«В следующем сезоне я буду играть за «Реал». Уверен, нас опять ждут яркие эмоции. В этом сезоне мы старались, боролись, и винить нам некого, но в определенные моменты нам не хватало какой-то искры. Сам я не показал лучшей игры, но сильнейший Варан еще вернется», – приводит слова 26-летнего футболиста Marca.

В сезоне-2018/19 Варан сыграл за «Реал» 43 матча и забил два мяча.

Мадридский клуб выиграл бронзу чемпионата Испании.

Зидан: «Варан не говорил мне, что хочет уйти. Он в лучшем клубе мира»

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