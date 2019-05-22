Бывший нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мнением о гомофобии в футболе и рассказал, принял бы он в команде игрока-гея.

«Футбольные стадионы – не самые гостеприимные места для гомосексуалистов. Бывает, что поют гомофобные песни. В наши дни это неприемлемо. Это агрессия, которая касается всех нас.

Я думаю, что требуется много мужества, чтобы совершить каминг-аут. Надо быть действительно хорошим другом, чтобы партнер по команде чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы рассказать о таком. Такую уверенность трудно обрести.

Если гей-футболист захочет совершить каминг-аут, может, не все футболисты сборной Франции будут на его стороне, но я буду. Надо об этом говорить, надо повторять, что гомофобия – это не мнение, а преступление.

И теперь, если игрок произнесет гомофобные оскорбления на поле, думаю, я остановлю матч. Ситуация должна измениться. Футбол – красивый вид спорта. Мы не можем мириться с гомофобным имиджем игры», – поделился мыслями Гризманн в интервью Le Parisien.

Гризманн провел последний сезон в «Атлетико». Будущий клуб 28-летнего француза пока неизвестен.

По информации медиа, покупатель Гризманна выплатит за него «Атлетико» 150 млн евро.

Гризманн дал интервью о гомофобии в футболе и попал на обложку ЛГБТ-журнала

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