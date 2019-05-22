«Реал» выиграл суд у Европейской комиссии и вернет 20,4 млн евро

«Реал» сообщил, что выиграл в Европейском суде процесс против Европейской комиссии. Об этом говорится на официальном сайте «галактикос».

В 1998 году «Реал» за 488 тысяч евро приобрел у Мадрида землю в районе Лас Таблас, а в 2011-м продал этот участок за 22 млн евро. Взамен этого «королевский клуб» получил от города землю неподалеку от «Сантьяго Бернабеу», где в будущем построят отель и торговый центр.

В 2016 году Европейская комиссия усмотрела в этой сделке государственную помощь. «Реал» подал апелляцию и выиграл дело – теперь «галактикос» получат от городского совета 18,4 млн евро плюс 2 млн в виде процентов. Европейская комиссия также оплатит расходы мадридского клуба на суд.

Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» начнется нынешним летом.

В чемпионате Испании-2018/19 «Реал» финишировал на третьем месте.

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