Бывший директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал возвращение Зинедина Зидана в «Реал».

«Возвращение Зидана в «Реал» – это практически подвиг. Он осознавал риски, но пошел на это. Президент и клуб должны быть ему благодарны. Зидану нужно поставить один памятник на «Сантьяго Бернабеу», а второй – в саду у Флорентино Переса.

Благодаря ему сезон завершен куда более мирно, чем могло быть без него. Когда нет спортивного директора, тренер должен брать на себя ответственность в решениях. Он согласился на риск в обмен на контроль формирования состава на следующий сезон», – цитирует Вальдано ESPN.

В первое пришествие Зидана «Реал» за 2,5 года выиграл девять трофеев.

Зизу вернулся в марте и подписал контракт с «бланкос» до июня 2022 года.

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