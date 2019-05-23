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Вальдано: «Зидану нужно поставить 2 памятника: один – на «Бернабеу», второй – в саду у Переса»
Хорхе оценил по достоинству смелый шаг Зизу.
Бывший директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал возвращение Зинедина Зидана в «Реал».
«Возвращение Зидана в «Реал» – это практически подвиг. Он осознавал риски, но пошел на это. Президент и клуб должны быть ему благодарны. Зидану нужно поставить один памятник на «Сантьяго Бернабеу», а второй – в саду у Флорентино Переса.
Благодаря ему сезон завершен куда более мирно, чем могло быть без него. Когда нет спортивного директора, тренер должен брать на себя ответственность в решениях. Он согласился на риск в обмен на контроль формирования состава на следующий сезон», – цитирует Вальдано ESPN.
- В первое пришествие Зидана «Реал» за 2,5 года выиграл девять трофеев.
- Зизу вернулся в марте и подписал контракт с «бланкос» до июня 2022 года.
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