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«Барселона» подписала 18-летнего голландца за 3 млн евро и прописала отступные в 100 млн
В Каталонию переселяется целая голландская диаспора.
«Барселона» объявила о переходе 18-летнего полузащитника «Гронингена» Людовита Рейса.
Сумма трансфера составила 3,25 млн евро, а контракт с Рейсом рассчитан на три года с возможностью продления еще на два. Сумма отступных составляет 100 миллионов евро.
- Рейс – воспитанник «Гронингена», за основную команду он играл с 2017 года.
- В 31 матче голландской Эредивизи Рейс забил один мяч и сделал один ассист.
- В «Барсу» летом приедет голландский полузащитник «Аякса» Френки де Йонг, а также, возможно, его одноклубник и соотечественник Маттейс де Лигт.
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