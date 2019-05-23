«Барселона» объявила о переходе 18-летнего полузащитника «Гронингена» Людовита Рейса.

Сумма трансфера составила 3,25 млн евро, а контракт с Рейсом рассчитан на три года с возможностью продления еще на два. Сумма отступных составляет 100 миллионов евро.

Рейс – воспитанник «Гронингена», за основную команду он играл с 2017 года.

В 31 матче голландской Эредивизи Рейс забил один мяч и сделал один ассист.

В «Барсу» летом приедет голландский полузащитник «Аякса» Френки де Йонг, а также, возможно, его одноклубник и соотечественник Маттейс де Лигт.

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