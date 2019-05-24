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The Independent: «МЮ» контактирует с Гризманном из-за неопределенности по переходу в «Барсу»
Сага набирает обороты.
На форварда «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна претендует «Манчестер Юнайтед».
Из-за неопределенной ситуации с переходом в «Барселону» представители Гризманна восстановили контакт с «красными дьяволами» – с клубом поддерживают связь брат футболиста, семья и ближайшее его окружение, сообщает The Independent.
- 14 мая Гризманн объявил, что покинет «Атлетико» по окончании сезона-2018/19.
- Гризманн провел в «Атлетико» пять лет. С мадридским клубом он выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, сыграл в финале Лиги чемпионов.
Гризманн дал интервью о гомофобии в футболе и попал на обложку ЛГБТ-журнала
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