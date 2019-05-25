Капитан «Барселоны» Лионель Месси провел встречу с президентом клуба Жозепом Марией Бартомеу в собственном доме.

Об этом сообщает Mundo Deportivo, ссылаясь на Catalunya Radio. Встреча состоялась 18 мая – с момента вылета команды из Лиги чемпионов прошло 11 дней. Детали беседы не уточняются. Предполагается, что Месси и Бартомеу говорили о поражении от «Ливерпуля», финале Кубка Испании против «Валенсии» и будущем команды.

Вчера, 24 мая, Месси провел пресс-конференцию, где защитил тренера Эрнесто Вальверде и назвал главными виновниками в вылете из ЛЧ футболистов.

Сегодня, 25 мая, «Барселона» сыграет с «Валенсией» в рамках финала Кубка Испании.

«Сине-гранатовые» выиграли Ла Лигу-2018/19.

Месси: «Вальверде проделал прекрасную работу. В вылете от «Ливерпуля» виноваты игроки»

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