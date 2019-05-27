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El Chiringuito: Рамос получил выгодное предложение из Китая и попросил отпустить его бесплатно

El Chiringuito: Рамос получил выгодное предложение из Китая и попросил отпустить его бесплатно
Eurosport

28 мин. назад

Фло Перес против такого развития событий.

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет покинуть клуб.

По информации El Chiringuito, испанец попросил руководство «галактикос» отпустить его бесплатно, так как ему поступило выгодное предложение из Китая. 33-летний Серхио озвучил свою просьбу в личном разговоре с Флорентино Пересом.

В «Реале» заявили, что Рамос не может покинуть команду.

  • Контракт Серхио с «галактикос» действует до 30 июня 2021 года.
  • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.

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