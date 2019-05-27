Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет покинуть клуб.

По информации El Chiringuito, испанец попросил руководство «галактикос» отпустить его бесплатно, так как ему поступило выгодное предложение из Китая. 33-летний Серхио озвучил свою просьбу в личном разговоре с Флорентино Пересом.

В «Реале» заявили, что Рамос не может покинуть команду.

Контракт Серхио с «галактикос» действует до 30 июня 2021 года.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.

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