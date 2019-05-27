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Mundo Deportivo назвал четырех кандидатов на пост Вальверде в случае его отставки
Основные варианты: Куман, Аллегри, Мартинес, Эмери. Запасные: Тен Хаг и Блан.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может быть отправлен в отставку.
По данным Mundo Deportivo, у боссов каталонского клуба есть четыре кандидата на замену баску: Рональд Куман (сборная Голландии), Массимилиано Аллегри (свободный агент), Роберто Мартинес (сборная Бельгии) и Унаи Эмери («Арсенал»).
- Запасными вариантами в шорт-листе «Барсы» являются Эрик тен Хаг из «Аякса» и свободный агент Лоран Блан.
- В сезоне-2018/19 «сине-гранатовые» под руководством Вальверде выиграли чемпионат Испании и вышли в финал Кубка Короля.
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