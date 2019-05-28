Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес станет тренером «Барселоны» в случае отставки Эрнесто Вальверде.

В каталонском клубе судьбу Вальверде пока не решили, с ним назначили встречу, чтобы проанализировать последние результаты. Если все же Эрнесто уйдет в отставку, то предложение поступит Мартинесу, который готов к работе в клубе, сообщает Diario Sport.

Роберто – каталонец, родился в городе Балагер.

Мартинес со сборной Бельгии на ЧМ-2018 стал третьим.

Вальверде работает в «Барсе» два года, за которые выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании.

Mundo Deportivo назвал четырех кандидатов на пост Вальверде в случае его отставки

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