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Sport: Мартинес – основной кандидат на пост тренера «Барселоны»
«Барса» сделала ставку на бельгийского каталонца.
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес станет тренером «Барселоны» в случае отставки Эрнесто Вальверде.
В каталонском клубе судьбу Вальверде пока не решили, с ним назначили встречу, чтобы проанализировать последние результаты. Если все же Эрнесто уйдет в отставку, то предложение поступит Мартинесу, который готов к работе в клубе, сообщает Diario Sport.
Роберто – каталонец, родился в городе Балагер.
- Мартинес со сборной Бельгии на ЧМ-2018 стал третьим.
- Вальверде работает в «Барсе» два года, за которые выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании.
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