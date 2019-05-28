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Marca: Рамос и Перес не общаются, у них окончательно испортились отношения

Marca: Рамос и Перес не общаются, у них окончательно испортились отношения
Eurosport

1 час назад

Еще одна легенда «Реала» в конфликте с боссом.

Защитник Серхио Рамос все ближе к уходу из мадридского «Реала».

Испанский футболист вообще не общается с президентом клуба Флорентино Пересом. Рамос так и не простил боссу обвинений после поражения от «Аякса» в Лиге чемпионов. Также Рамоса расстраивает, что его не отпускают бесплатно в другой клуб в благодарность за все сделанное для «Реала», сообщает Marca.

  • У Рамоса есть предложение из Китая.
  • Контракт Серхио с «галактикос» действует до 30 июня 2021 года.
  • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.

El Chiringuito: Рамос получил выгодное предложение из Китая и попросил отпустить его бесплатно

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