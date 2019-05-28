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RAC1: Гризманн и Де Лигт могут не перейти в «Барселону»
Трансферное лето становится все закрученнее.
Трансферы форварда «Атлетико» Антуана Гризманна и защитника «Аякса» Маттейса де Лигта в «Барселону» находятся на грани срыва.
Каталонцы уже прорабатывают альтернативные варианты на замену французскому страйкеру. То же самое можно сказать и про Де Лигта, поскольку агент футболиста Мино Райола требует высокие комиссионные, а предложения «МЮ» и «Баварии» – более щедрые, сообщает радиостанции RAC1 Жерар Ромеро.
- 14 мая Гризманн объявил, что покинет «Атлетико» по окончании сезона-2018/19.
- Помимо Де Лигта из «Аякса» в «Барсу» уже перешел Френки де Йонг.
The Independent: «МЮ» контактирует с Гризманном из-за неопределенности по переходу в «Барсу»
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