Трансферы форварда «Атлетико» Антуана Гризманна и защитника «Аякса» Маттейса де Лигта в «Барселону» находятся на грани срыва.

Каталонцы уже прорабатывают альтернативные варианты на замену французскому страйкеру. То же самое можно сказать и про Де Лигта, поскольку агент футболиста Мино Райола требует высокие комиссионные, а предложения «МЮ» и «Баварии» – более щедрые, сообщает радиостанции RAC1 Жерар Ромеро.

14 мая Гризманн объявил, что покинет «Атлетико» по окончании сезона-2018/19.

Помимо Де Лигта из «Аякса» в «Барсу» уже перешел Френки де Йонг.

The Independent: «МЮ» контактирует с Гризманном из-за неопределенности по переходу в «Барсу»

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