Президент «Реала» Флорентино Перес всерьез рассчитывает на трансфер полузащитника «Челси» и сборной Бельгии Эдена Азара в летнее трансферное окно.

«Мы несколько лет пытаемся подписать Эдена Азара в «Реал». У меня есть надежда, что в этом году он перейдет к нам», – сказал Перес в эфире Onda Cero.

Азар выступает за «Челси» с лета 2012 года. В составе «синих» бельгиец дважды выиграл Премьер-лигу, взял Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.

Трансферная стоимость Эдена составляет 150 млн евро.

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