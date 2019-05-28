Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о прошлогоднем уходе Криштиану Роналду в «Ювентус».

«Думаю, он четко осознал, что ему нужны новые вызовы. Он объявил об уходе после победы в Лиге чемпионов, но, думаю, он уже размышлял об этом какое-то время. За девять лет в «Реале» у нас никогда не было с ним проблем, он никогда не опаздывал или что-то такое. Думаю, это лучший игрок, которого я подписал в «Реале».

У меня с ним всегда были отличные взаимоотношения. Никаких проблем не возникало, даже из-за денег. Мы никогда не обсуждали его задолженности по налогам», – цитирует Переса Marca.

Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года за 112 млн евро.

Криштиану с 2009 года выиграл с мадридской командой 15 трофеев.

Перес: «Есть надежда, что в этом году Азар перейдет в «Реал»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android