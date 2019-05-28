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Перес: «У меня с Роналду никогда не было проблем. Даже из-за денег»
Босс «бланкос» уверяет, что все было отлично.
Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о прошлогоднем уходе Криштиану Роналду в «Ювентус».
«Думаю, он четко осознал, что ему нужны новые вызовы. Он объявил об уходе после победы в Лиге чемпионов, но, думаю, он уже размышлял об этом какое-то время. За девять лет в «Реале» у нас никогда не было с ним проблем, он никогда не опаздывал или что-то такое. Думаю, это лучший игрок, которого я подписал в «Реале».
У меня с ним всегда были отличные взаимоотношения. Никаких проблем не возникало, даже из-за денег. Мы никогда не обсуждали его задолженности по налогам», – цитирует Переса Marca.
- Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года за 112 млн евро.
- Криштиану с 2009 года выиграл с мадридской командой 15 трофеев.
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