Испанская радиостанция Cadena SER обнародовала диалог, который состоялся между президентом «Реала» Флорентино Пересом и капитаном команды Серхио Рамосом.

Ранее стало известно, что Рамосу поступило выгодное предложение из Китая – испанский защитник попросил Переса отпустить его на правах свободного агента. «Уйти бесплатно? Если ты уйдешь, мне придется купить защитника, а это недешево», – заявил Перес.

«Ты говорил то же самое про Криштиану – что купишь ему замену. В итоге ты никого не купил, и мы за это поплатились», – ответил Рамос.

Контракт Рамоса с «Реалом» действует до 30 июня 2021 года.

Криштиану Роналду покинул Мадрид летом прошлого года, перейдя в «Ювентус» за 117 млн евро.

Перес: «У меня с Роналду никогда не было проблем. Даже из-за денег»

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