Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу заявил, что главный тренер Эрнесто Вальверде продолжит работу в клубе в сезоне-2019/20.

«Я уже говорил об этом в прошлые выходные, после финала Кубка Короля», – подтвердил Бартомеу в интервью ESPN FC.

В «Барсе» не планировали комментировать будущее Вальверде после нескольких внутренних встреч по окончании сезона, но изменили позицию, чтобы снизить уровень шума вокруг Эрнесто.

Вальверде улетел из Испании на отдых и выключил мобильный телефон, но вчера, 28 мая, представители каталонского клуба связались с ним через его жену и заверили, что он сохранит должность главного тренера. Сам Эрнесто не планировал покидать пост, его контракт в феврале 2019-го продлили до 2021 года.

Лионель Месси, Эрнесто Вальверде, «Барселона»Getty Images

Сегодня, 29 мая, правление «Барселоны» проведет еще одно внутреннее собрание и обсудит поражения от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и от «Валенсии» в Кубке Испании. На нем же они примут решение по будущим трансферам, а также по тем игрокам, которые покинут «Камп Ноу» этим летом. Об этом сообщает ESPN FC.

Эрнесто Вальверде стал главным тренером «Барселоны» в 2017 году. За это время он дважды выиграл чемпионат Испании, в сезоне-2017/18 взял Кубок страны.

При Вальверде каталонцы дважды вылетели из Лиги чемпионов после побед с разницей в три мяча в первых матчах.

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