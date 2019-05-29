Полузащитник «Челси» Эден Азар совсем скоро официально перейдет в мадридский «Реал».

Бельгиец станет первым трансфером «бланкос» в межсезонье. Планируется, что финал Лиги Европы против «Арсенала» будет последним матчем Азара за «синих», и на следующей неделе он отправится в Мадрид. Презентация Эдена в качестве футболиста «Реала» уже запланирована на 3 июня и пройдет на «Сантьяго Бернабеу».

«Мы долгие годы пытались сделать Азара игроком «Реала». Я очень хотел бы, чтобы он перешел к нам уже этим летом», – сказал Флорентино Перес в интервью Onda Cero.

Помимо бельгийца «Реал» близок к приобретению форварда «Айнтрахта» Луки Йовича и защитника «Лиона» Ферлана Менди. По информации источника, переход Йовича практически совершен, с Менди и «Олимпиком» идут переговоры. Кроме троих футболистов из европейских клубов, «Реал» летом точно проведет презентацию Родриго, находящегося в аренде в «Сантосе». Об этом сообщил AS.

Финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» пройдет сегодня, 29 июня, в 22:00 по московскому времени.

Эден Азар перешел в «Челси» из «Лилля» в 2012 году. В лондонском клубе он дважды выиграл чемпионам Англии, а в прошедшем сезоне стал лучшим ассистентом АПЛ с 15 результативными передачами.

Daily Mirror: Азар потребовал у «Челси» продать его в «Реал» до 4 июня

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