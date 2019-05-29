Легенда мадридского «Реала» Рауль Гонсалес Бланко в следующем сезоне возглавит вторую команду «бланкос» «Кастилью».

По данным AS, 41-летний Рауль сменит на этом посту координатора кантеры «Мадрида» Маноло Диаса, который экстренно принял «Кастилью» после повышения Сантьяго Солари до тренера основы. Назначение Рауля не зависит от результатов второй команды и ее возможного выхода в Сегунду.

В 2019 году Гонсалес Бланко тренировал юношеские составы «Реала» – Cadete B (U-15) и Juvenil B (с 16 до 18 лет).

31 мая он закончит тренерские курсы в Ciudad del Fútbol de Las Rozas (посещает их вместе с Хаби Алонсо, Виктором Вальдесом, Хави и Жулио Баптистой) и получит лицензию Pro УЕФА. В прошлом сезоне легенда «Реала» летал в Лондон и проходил практику у Маурисио Почеттино в «Тоттенхэме».

Двое предыдущих главных тренера «Мадрида» Зинедин Зидан и Сантьяго Солари переходили в главную команду как раз из «Кастильи».

Рауль Гонсалес провел в «Реале» 16 лет профессиональной карьеры, выиграл три Лиги чемпионов и шесть титулов Примеры.

Перес хочет, чтобы Рауль повторил тренерский путь Зидана. Легенду «Реала» ждет полный провал