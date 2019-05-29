Getty Images
Обама – о Месси в сборной: «Мало кто может совершить великие вещи в одиночку»
Бывший глава государства высказал разумную мысль.
Бывший президент США Барак Обама высказался насчет неудачного выступления форварда Лионеля Месси за сборную Аргентины.
«Даже люди, которых мы считаем гениями, работают с другими людьми, чтобы создать собственный стиль. У Аргентины, несмотря на наличие невероятного Месси, не получается выиграть чемпионат мира. Вспомните Сальвадора Дали. Он учился у Жоржа Брака. Хочу сказать молодым людям: мало кто может совершить великие вещи в одиночку», – цитирует Обаму Goal.
- Единственный трофей Месси за сборную – золото Пекина-2008.
- Следующий шанс на трофей за Аргентину Лео получит на Кубке Америки-2019. Он пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.
Президент «Барселоны» назвал имя тренера Месси в следующем сезоне
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте