Бывший президент США Барак Обама высказался насчет неудачного выступления форварда Лионеля Месси за сборную Аргентины.

«Даже люди, которых мы считаем гениями, работают с другими людьми, чтобы создать собственный стиль. У Аргентины, несмотря на наличие невероятного Месси, не получается выиграть чемпионат мира. Вспомните Сальвадора Дали. Он учился у Жоржа Брака. Хочу сказать молодым людям: мало кто может совершить великие вещи в одиночку», – цитирует Обаму Goal.

Единственный трофей Месси за сборную – золото Пекина-2008.

Следующий шанс на трофей за Аргентину Лео получит на Кубке Америки-2019. Он пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

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