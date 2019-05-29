Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн расстроен отношением игроков «Барселоны» к его возможному приходу.

Игроки каталонцев выступили против траснфера, что может серьезно отразиться на планах Гризманна. Антуан заметил холодную реакцию Месси и Пике на вопрос о будущем француза. Футболисты отказались давать комментарий, хотя раньше хвалили лидера мадридцев.

Гризманн не понимает причину сложившейся ситуации. Он пытался наладить контакт с некоторыми игроками «Барселоны», но безрезультатно. Теперь он ждет звонка от каталонского клуба, сообщает Sport.

Гризманн объявил об уходе из мадридского клуба.

С мадридским клубом он за 5 лет выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

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