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Sport: Гризманн расстроен реакцией игроков «Барселоны» на его возможный трансфер
И куда теперь бедному французу податься?
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн расстроен отношением игроков «Барселоны» к его возможному приходу.
Игроки каталонцев выступили против траснфера, что может серьезно отразиться на планах Гризманна. Антуан заметил холодную реакцию Месси и Пике на вопрос о будущем француза. Футболисты отказались давать комментарий, хотя раньше хвалили лидера мадридцев.
Гризманн не понимает причину сложившейся ситуации. Он пытался наладить контакт с некоторыми игроками «Барселоны», но безрезультатно. Теперь он ждет звонка от каталонского клуба, сообщает Sport.
- Гризманн объявил об уходе из мадридского клуба.
- С мадридским клубом он за 5 лет выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
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