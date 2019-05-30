Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос объявил, что останется в Мадриде, несмотря на все слухи о конфликте с Пересом.

Защитник «Королевского клуба» объявил об этом на специально созванной пресс-конференции.

«Я не хочу, чтобы у болельщиков были какие-либо сомнения на этот счет. Я мадридиста, я хочу завершить здесь карьеру.

Это правда, что я получил щедрое предложение из Китая. Но здесь у меня есть все. Финансовый вопрос вторичен».

Контракт Серхио с «галактикос» действует до 30 июня 2021 года.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года и выиграл с командой 20 трофеев, включая 4 чемпионата Испании и 4 Лиги чемпионов.

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