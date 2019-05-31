«Валенсия» намерена выкупить у «Вильярреала» арендованного футболиста сборной России Дениса Черышева и пытается сбить цену.

По информации AS, отступные за 28-летнего игрока составляют семь миллионов евро, с учетом бонусов сумма может вырасти до десяти миллионов. «Валенсия» добивается снижения цены: в данный момент Черышев травмирован, а в «Вильярреале» на него не рассчитывают.

В 2016 году Черышев перешел в «Вильярреал» из мадридского «Реала».

В сезоне-2018/19 он играл на правах аренды за «Валенсию», забил четыре мяча и стал обладателем Кубка Испании.

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