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Cadena Ser: Гризманн подписал предварительный контракт с «Барселоной» до вылета «Атлетико» из ЛЧ

Cadena Ser: Гризманн подписал предварительный контракт с «Барселоной» до вылета «Атлетико» из ЛЧ
Eurosport

1 час назад

А что, так можно было?

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн имеет на руках предварительный контракт с «Барселоной».

Футболист вел переговоры с каталонским клубом с ноября 2018 года, а заключил первое соглашение в марте, еще до вылета мадридской команды из Лиги чемпионов, сообщает Cadena Ser. Издание готово предоставить документы для доказательства информации.

  • Ранее Гризманн объявил об уходе из мадридского клуба.
  • С «Атлетико» он за пять лет выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

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