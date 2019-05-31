Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн имеет на руках предварительный контракт с «Барселоной».

Футболист вел переговоры с каталонским клубом с ноября 2018 года, а заключил первое соглашение в марте, еще до вылета мадридской команды из Лиги чемпионов, сообщает Cadena Ser. Издание готово предоставить документы для доказательства информации.

Ранее Гризманн объявил об уходе из мадридского клуба.

С «Атлетико» он за пять лет выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

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