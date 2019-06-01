Нападающий «Барселоны» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси побывал в эфире FOX Sports. Его интервью частично цитирует Marca.

О сборной Аргентины

«Я хочу уйти из футбола, выиграв что-нибудь с Аргентиной. Я буду продолжать пытаться, спотыкаться и снова вставать, чтобы бороться за свою мечту. Не хочу, чтобы у меня оставалось ощущение, что мне это не дано».

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«Он феноменален. Мы продолжаем общаться, у нас даже есть чат в WhatsApp – он, Луис [Суарес] и я. Но в последнее время мы говорим мало».

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«Как можно было упустить такого игрока? Он забивает по 50 мячей за сезон, и с «Мадридом» случилось то, что случилось бы с любой командой, которую покинул Криштиану. Ла Лига от этого потеряла, потому что лучшие футболисты делают турнир более привлекательным».

В сезоне-2018/19 31-летний Месси стал чемпионом Испании. Выступление в Лиге чемпионов «Барса» закончила в полуфинале.

В составе сборной Аргентины Лео выиграл Олимпиаду-2008 и молодежный чемпионат мира 2005 года.

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