Испанский клуб «Эспортиу Льянка» отпраздновал выход во второй дивизион Каталонии приглашением в раздевалку стриптизерши.

О скандале первым сообщило издание RAC1. В интернет просочилось видео выступления девушки в нижнем белье перед разгоряченными футболистами. Оценить ее таланты можно по ссылке. А еще тут и тут.

Клуб уже принес извинения и заявил, что не имеет отношения к вызову стриптизерши. Виновным назвали секретаря Франческа Ромеро, который развлек игроков за личные деньги.

«Я не смог проконтролировать произошедшее. Когда понял, что происходит, она уже была в раздевалке. Это не наша идея, а история стала черным пятном для всех нас», – заявил президент «Эспортиу» Хорди Но.

Клуб базируется в Жироне – городе неподалеку от Барселоны.

Последний матч футболисты «Эспортиу» выиграли со счетом 5:0.

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