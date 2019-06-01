Стало известно о смерти бывшего футболиста «Арсенала», «Севильи», «Атлетико» и «Реала» Хосе Антонио Рейеса.

«Мы не можем предположить еще более худшую новость. Наш любимый Хосе Антонио Рейес погиб в дорожно-транспортном происшествии. Покойся с миром», – говорится в твиттере «Севильи».

1 сентября футболисту исполнилось бы 36 лет. Его последний клуб – «Эстремадура» из Сегунды.

Рейес начал карьеру в «Севилье», затем выступал за «Арсенал», «Реал», «Атлетико», «Бенфику», «Эспаньол», «Кордову» и китайский «Синьцзян».

С «Арсеналом» он выиграл АПЛ и Кубок Англии, с «Реалом» – чемпионат Испании, с «Атлетико» – Суперкубок УЕФА.

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