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Mundo Deportivo: «Зенит» и «Барселона» 1 августа проведут товарищеский матч в России
Лео снова приедет в Россию.
Летом 2019 года «Зенит» и «Барселона» могут провести в России товарищеский матч.
По информации Mundo Deportivo, предложение поступило от петербургского клуба, и каталонцы начали рассматривать вариант поездки в Россию. Клубы почти достигли окончательной договоренности. Ориентировочно игра состоится 1 августа, когда «Барселона» вернется из турне по Азии.
- В сезоне-2018/19 оба клуба стали чемпионами своих стран.
- «Зенит» и «Барса» распределены в первую корзину при жеребьевке ЛЧ-2019/20.
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