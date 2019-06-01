Mundo Deportivo: «Зенит» и «Барселона» 1 августа проведут товарищеский матч в России

Летом 2019 года «Зенит» и «Барселона» могут провести в России товарищеский матч.

По информации Mundo Deportivo, предложение поступило от петербургского клуба, и каталонцы начали рассматривать вариант поездки в Россию. Клубы почти достигли окончательной договоренности. Ориентировочно игра состоится 1 августа, когда «Барселона» вернется из турне по Азии.

В сезоне-2018/19 оба клуба стали чемпионами своих стран.

«Зенит» и «Барса» распределены в первую корзину при жеребьевке ЛЧ-2019/20.

«В стране должен быть один президент». Медведев сменил должность на гендиректора «Зенита»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android