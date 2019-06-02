Серхио Рамос неделю нервировал Фло Переса и болельщиков «Реала» инсайдами про предложение из Китая, а потом выставил себя безгрешным и объявил, что остается. Слова капитана стали для мадридских фанатов идеальным успокоительным: «Я мадридиста. В последнее время было много слухов о моем будущем, но я предан клубу. Наши отношения с президентом – это отношения отца с сыном».

Монолог испанца напомнил клятву в любви, но его будущее в «Реале» действительно оказалось под угрозой. После провального сезона с тремя тренерами клуб цеплялся за возможность сохранить главного лидера, но не освобождал его от критики и ответственности за неудачи, а Серхио вел тонкую психологическую игру ради статуса неприкасаемого.

За несколько дней до пресс-конференции, на которой Рамос сообщил о будущем, испанские медиа впали в истерику из-за потока слухов о разладе между капитаном и клубом. El Chiringuito напомнил о весенней ссоре Серхио с Пересом: Рамос обиделся на президента, когда тот в раздевалке раскритиковал игроков после поражения от «Аякса» в 1/8 финала ЛЧ и назвал их игру позором. Капитан ответил на претензии: «Рассчитайся со мной, и я уйду».

Marca синхронно слила эксклюзив про встречу Переса с Рамосом и его семьей, на которой Серхио объявил о желании покинуть «Мадрид». AS и La Sexta дополнили картину кризиса: по их информации капитан «Реала» получил мощное предложение от китайского клуба и заинтересовался переездом. Слухи подтвердил Перес: Рамос намекнул ему на возможность бесплатного трансфера в Китай, поскольку покупатели не могут заплатить из-за регламента лиги.

По странному совпадению тогда же радиостанция Cadena Cer получила и выложила часть разговора Рамоса и Переса. Президент сказал игроку, что вместо него придется искать дорогую замену, а Серхио напомнил, что Фло так никого и не купил вместо Роналду, хотя обещал.

Слова Рамоса о верности «Реалу» привели фанатов в восторг, но после всего произошедшего прозвучали не искренне, а расчетливо. Рамос объявил, что хочет завершить карьеру в «Мадриде», лишь когда понял, что для президента он не просто пешка. «Мне важно чувствовать себя нужным, – даже на конференции Серхио ввинтил послание Пересу. – Нужным болельщикам, одноклубникам и, конечно, президенту».

Инсайды в испанских изданиях появились не просто так. Рамос изобразил возмущение сплетнями, но он не в первый раз заигрывает с медиа ради выгодных условий в «Реале». В 2015 году The Guardian и Sky рассказали о желании игрока перейти в «Манчестер Юнайтед». Наивные англичане предложили за Рамоса 40 миллионов евро, сенсация обросла подробностями: Серхио не нравилось предложение по новому контракту от «Реала», поэтому он нацелился на «Юнайтед».

Но через несколько дней после новостей о биде «МЮ» «Реал» официально объявил о заключении новой сделки до 2020-го. Конечно, Серхио мгновенно опроверг информацию о переговорах с «дьяволами» и поклялся в верности, но слухи о трансфере вряд ли появились просто так. Болельщики в Англии считали, что Рамос не собирался никуда уходить, но специально заигрывал с «МЮ» и шантажировал «Реал» ради лучшего предложения от Переса.

Четыре года спустя ситуация повторилась – на этот раз капитан использовал в качестве рычага воздействия Китай. Рамос не заключил новый контракт, но получил уверенность, что его не спихнут, как предыдущих легенд клуба. Если он уйдет свободным агентом в 2021-м, то добьется того, что не получилось у Рауля, Пепе, Касильяса и Роналду: продержится в «Реале» до 35 лет.

Эта отметка стала символом безжалостности Переса и показателем, что «Реал» не цепляется за игроков из-за ностальгии. Постоянный напарник Рамоса по центру обороны Пепе доиграл до 34, но даже он не остался из-за принципиальной позиции мадридского руководства по контрактам возрастных игроков. «Они предложили мне контракт на один год без возможности продления, – жаловался после ухода обиженный португалец. – Это политика «Реала» и его манера ведения переговоров, но клуб поступил неправильно».

В отличие от «МЮ» Ферги, в котором молодые звезды уживались с ветеранами Гиггзом, Скоулзом и Невиллом, «Реал» избавлялся от героев прошлого, как только те проходили пик. До Рамоса негласное правило действовало без исключений: малейшее недовольство контрактом и конфликт с болельщиками или с Пересом заканчивались изгнанием.

Легенды уходили из Мадрида по-разному. Например, Рауль не выдержал критику фанатов. Великий нападающий заключил с клубом пожизненный контракт, возглавивший «Реал» в 2010-м Моуринью рассчитывал на него, но свист с трибун «Сантьяго Бернабеу» разбил игроку сердце и напомнил о возрасте. Гонсалес Бланко отправился за новым вызовом в «Шальке», а болельщики получили следующего «галактико» – Роналду.

Криштиану Роналду (справа) и Рауль в матче за «Реал»Eurosport

То же самое произошло с Касильясом, против которого выступил еще и тренер. Икер казался вечным символом «Реала», но относился к мадридским интригам слишком бесхитростно, чтобы настроить в свою пользу хотя бы фанатов. Рамос, наоборот, настолько испугал клуб намеками на уход, что гарантировал уважение руководства и получил иммунитет от типичной для Мадрида травли.

В прошлом сезоне «Реал» почувствовал, насколько опасна потеря лидеров, и этот опыт вынудил клуб отойти от принципов ради Рамоса. Конфликт игрока с Пересом замяли, лишь бы сохранить Серхио. Харизма и мощь капитана помогут «Мадриду» в переходный период, но уступка «Реала» создала опасный прецедент: игрок навязал позицию президенту, который раньше без проблем прощался с равными ему по статусу.

Рамос – без вопросов один из величайших игроков «Реала», но в худшем сезоне «бланкос» в XXI веке он затмил остальных легенд и доказал, что даже королевский клуб не всегда диктует условия. Ему удалось победить Переса, но не потерять достоинство и остаться кумиром. Благодаря этому, несмотря на интриги и хитрость, через два года Серхио уйдет из «Мадрида» не рухлядью или лицемером, а уникальным героем.

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