Объявлена дата похорон погибшего испанского футболиса Хосе Антонио Рейеса.

По информации Mirror, траурная церемония состоится в понедельник, 3 июня, в родном городе Рейеса – Утрере. 2 июня проходит прощание: гроб с телом игрока доставят в Севилью, и с 16:00 до 21:00 по местному времени с ним могут проститься все желающие.

В понедельник утром гроб перевезут в церковь Санта-Мария в Утрере, а затем начнется церемония похорон.

35-летний Рейес погиб в субботу, 1 июня, в дорожно-транспортном происшествии.

Он начал карьеру в «Севилье», затем выступал за «Арсенал», «Реал», «Атлетико», «Бенфику», «Эспаньол», «Кордову» и китайский «Синьцзян». Его последний клуб – «Эстремадура» из Сегунды.

Легенда «Арсенала» и «Севильи» Рейес погиб в ДТП в 35 лет

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