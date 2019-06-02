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Рейеса похоронят 3 июня в Утрере
В воскресенье проходит церемония прощания.
Объявлена дата похорон погибшего испанского футболиса Хосе Антонио Рейеса.
По информации Mirror, траурная церемония состоится в понедельник, 3 июня, в родном городе Рейеса – Утрере. 2 июня проходит прощание: гроб с телом игрока доставят в Севилью, и с 16:00 до 21:00 по местному времени с ним могут проститься все желающие.
В понедельник утром гроб перевезут в церковь Санта-Мария в Утрере, а затем начнется церемония похорон.
- 35-летний Рейес погиб в субботу, 1 июня, в дорожно-транспортном происшествии.
- Он начал карьеру в «Севилье», затем выступал за «Арсенал», «Реал», «Атлетико», «Бенфику», «Эспаньол», «Кордову» и китайский «Синьцзян». Его последний клуб – «Эстремадура» из Сегунды.
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