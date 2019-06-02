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Канисарес: «Рейес не заслуживает, чтобы его чествовали. Вождение на высокой скорости нужно порицать»
Сантьяго посочувствовал трагедии, но в то же время призвал людей быть аккуратными на дорогах.
Бывший голкипер «Валенсии» Сантьяго Канисарес заявил, что испанский футболист Хосе Антонио Рейес не заслуживает статуса героя после своей трагической гибели.
«Вождение на высокой скорости достойно порицания. В аварии, помимо водителя, были и другие жертвы. Рейес не заслуживает того, чтобы его чествовали как героя. Но это не значит, что я не сожалею о случившемся. Молюсь о душах погибших», – приводит слова Канисареса The Sun.
Позже Канисарес объяснился за свои слова. «Возможно, я не смог правильно выразиться. Конечно, Рейес заслуживает того, чтобы его помнили, он внес свой вклад в футбол. Я прочитал много мнений о себе и с уважением отношусь к каждому из них – особенно к тем, где меня оскорбляют и презирают.
Я просто хочу сказать, что осуждаю любую бесчувственность, и прошу людей подумать об ошибках, которые мы совершаем и можем совершить. На мой взгляд, это никак не мешает тому, чтобы сочувствовать утрате», – заявил Сантьяго.
- Рейес погиб 1 июня по дороге из Севильи в город Утрера. Вместе с футболистом в салоне автомобиля, который попал в аварию, находились еще два человека; один из них погиб.
- Канисарес выступал за «Валенсию» в 1998-2008 гг. В 2018 году Сантьяго потерял пятилетнего сына, который умер от рака.
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