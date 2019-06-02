Бывший голкипер «Валенсии» Сантьяго Канисарес заявил, что испанский футболист Хосе Антонио Рейес не заслуживает статуса героя после своей трагической гибели.

«Вождение на высокой скорости достойно порицания. В аварии, помимо водителя, были и другие жертвы. Рейес не заслуживает того, чтобы его чествовали как героя. Но это не значит, что я не сожалею о случившемся. Молюсь о душах погибших», – приводит слова Канисареса The Sun.

Позже Канисарес объяснился за свои слова. «Возможно, я не смог правильно выразиться. Конечно, Рейес заслуживает того, чтобы его помнили, он внес свой вклад в футбол. Я прочитал много мнений о себе и с уважением отношусь к каждому из них – особенно к тем, где меня оскорбляют и презирают.

Я просто хочу сказать, что осуждаю любую бесчувственность, и прошу людей подумать об ошибках, которые мы совершаем и можем совершить. На мой взгляд, это никак не мешает тому, чтобы сочувствовать утрате», – заявил Сантьяго.

Рейес погиб 1 июня по дороге из Севильи в город Утрера. Вместе с футболистом в салоне автомобиля, который попал в аварию, находились еще два человека; один из них погиб.

Канисарес выступал за «Валенсию» в 1998-2008 гг. В 2018 году Сантьяго потерял пятилетнего сына, который умер от рака.

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