Стали известны подробности аварии, в результате которой скончался бывший игрок «Арсенала», «Реала» и «Севильи» Хосе Антонио Рейес.

Как сообщает Mundo Deportivo, вероятной причиной автокатастрофы стал прокол колеса. Согласно расчетам специалистов, автомобиль Рейеса Mercedes-Benz S550 передвигался со скоростью 237 километров в час при допустимых 120-130. Машина вылетела с трассы, перевернулась и загорелась.

Авария произошла 1 июня. Вместе с Рейесом в автомобиле находились его двоюродные братья Хонатан Рейес и Хуан Мануэль Кальдерон.

Все трое пассажиров погибли: Рейес и Хонатан на месте аварии, Хуан Мануэль – в больнице с 60% ожогов тела.

Канисарес: «Рейес не заслуживает, чтобы его чествовали. Вождение на высокой скорости нужно порицать»

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