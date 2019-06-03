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Гризманн – о новом клубе: «Я не знаю, это очень хороший вопрос»
Когда уже объявил об уходе, а вариант с «Барселоной» оказался под угрозой срыва.
Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн не знает, где окажется по итогам межсезонья.
«Я не знаю, это очень хороший вопрос. Посмотрим, всему свое время», – цитирует Гризманна Sport.
- Гризманн объявил об уходе из мадридского клуба. Слухи связывали его с «Барселоной», но сейчас трансфер находится под угрозой срыва.
- Опция выкупа Антуана с 1 июля составит 120 млн евро.
- С «Атлетико» француз за пять сезонов выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
Cadena Ser: Гризманн подписал предварительный контракт с «Барселоной» до вылета «Атлетико» из ЛЧ
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