Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн не знает, где окажется по итогам межсезонья.

«Я не знаю, это очень хороший вопрос. Посмотрим, всему свое время», – цитирует Гризманна Sport.

Гризманн объявил об уходе из мадридского клуба. Слухи связывали его с «Барселоной», но сейчас трансфер находится под угрозой срыва.

Опция выкупа Антуана с 1 июля составит 120 млн евро.

С «Атлетико» француз за пять сезонов выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Cadena Ser: Гризманн подписал предварительный контракт с «Барселоной» до вылета «Атлетико» из ЛЧ

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