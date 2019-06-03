Ноэлия Лопес, супруга погибшего в автокатастрофе футболиста Хосе Антонио Рейеса, обратилась к мужу в прощальном письме.

«Любовь всей моей жизни, я не могу вытерпеть эту боль, потому что ты покинул нас. Это забирает у меня волю к жизни. Сегодня я должна попрощаться с тобой, но у меня нет сил. Скоро я все тебе скажу, потому что мы с тобой будем вместе навсегда. Мы будем семьей, жизнь моя, где бы мы ни были.

Помоги мне, потому что я не представляю жизнь без тебя. Помоги мне вырастить наших дочерей. Дай мне сил, которых у меня нет. Мы будем думать о тебе, и ты всегда будешь жить в наших сердцах. Ты дал нам лучшую жизнь, и ты оставляешь нам лучшие воспоминания.

В глазах Ноэлии ты будешь смотреть на меня, а в улыбке Трианы будешь улыбаться со мной. Я люблю тебя и буду любить тебя всегда, папочка», – написала супруга Рейеса в инстаграме, прикрепив видео, на котором футболист общается с дочерьми Ноэлией и Трианой.

Рейес и два его двоюродных брата погибли 1 июня в результате автокастрофы. Причиной аварии стало превышение скорости.

Хосе Антонио – чемпион Англии в составе «Арсенала», пятикратный победитель Лиги Европы (два кубка в составе «Атлетико» и три – в составе «Севильи»).

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