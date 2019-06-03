«Барселона» показала новую форму в шашечку

«Барселона» представила домашнюю игровую форму на сезон-2019/20.

Комплект от компании Nike выполнен в духе формы сборной Хорватии – в шашечку. Еще одним нововведением является расположение каталонского флага – его поместили не на спину (так было раньше), а на воротник.

В сезоне-2018/19 «Барселона» стала чемпионом Испании.

В Лиге чемпионов команда Эрнесто Вальверде была менее успешна, вылетев на стадии полуфинала. Также «Барса» проиграла в финале Кубка Короля.

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