«Барселона» показала новую форму в шашечку
Дизайнером выступил Иван Ракитич (нет).
«Барселона» представила домашнюю игровую форму на сезон-2019/20.
Комплект от компании Nike выполнен в духе формы сборной Хорватии – в шашечку. Еще одним нововведением является расположение каталонского флага – его поместили не на спину (так было раньше), а на воротник.
- В сезоне-2018/19 «Барселона» стала чемпионом Испании.
- В Лиге чемпионов команда Эрнесто Вальверде была менее успешна, вылетев на стадии полуфинала. Также «Барса» проиграла в финале Кубка Короля.
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