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«Реал» похвастался лидерством в таблице коэффициентов УЕФА, «Ливерпуля» нет в топ-10
Выше «красных» даже «Порту» и «Арсенал».
Мадридский «Реал» занимает первое место в таблице коэффициентов УЕФА.
Новейшие показатели рейтинга были опубликованы в твиттере «галактикос». Клуб Флорентино Переса идет на первой строчке с 144 очками, далее расположились «Барселона» (138), «Бавария» (128), «Атлетико» (127), «Ювентус» (124), «Манчестер Сити» (106), «Севилья» (104), «ПСЖ» (103), «Арсенал» (101) и «Порту» (93).
- Рейтинг клубов высчитывается по итогам последних пяти сезонов.
- «Реал» в 2015-2019 годах трижды выигрывал Лигу чемпионов.
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