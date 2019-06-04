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El Mundo: 7 игроков «Вальядолида» подозревают в сдаче матча с «Валенсией»
Полиция уже ведет проверку.
Испанская полиция ведет расследование по поводу матча 38-го тура чемпионата Испании «Вальядодид» – «Валенсия».
В ходе прослушки одного из подозреваемых – экс-игрока «Севильи» Карлоса Аранду – выяснилось, что семь игроков «Вальядолида» ставили на поражение своей команды. Они должны были проиграть в каждом из таймов – этим они удваивали выигрыш (с 10 до 20 тысяч евро). Расследование ведет только в отношении игроков, а не руководства клубов, сообщает El Mundo.
- «Вальядолид» на тот момент уже обеспечил сохранение прописки в Примере, «Валенсия» боролась за ЛЧ.
- Валенсийцы победили со счетом 2:0, забив в каждом из таймов.
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