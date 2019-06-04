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Лопетеги возглавил «Севилью»

Лопетеги возглавил «Севилью»
Eurosport

47 мин. назад

Новая работа на родине.

Бывший тренер «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги возглавил «Севилью».

52-летний испанский коуч пришел на смену Хоакину Капарросу, который возглавил андалусийскую команду по ходу сезона-2018/19. Соглашение с Лопетеги рассчитано на три года.

  • Последним клубом Лопетеги был «Реал».
  • В мадридском клубе он проработал с июня по октябрь 2018 года.
  • Хулен ради работы в «Реале» ушел из сборной Испании прямо накануне ЧМ-2018.

Лопетеги провалился, потому что ему не везло. При Сантьяго Солари «Реал» превратился в середняка

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